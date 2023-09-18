現在市場最關注的已經不是美國政府會不會關門，而是會關門多長時間？高盛在最近出具的報告中表示，其基本預測是持續2至3周，Strategas Securities也認為「大約兩周」的可能性很大。

這將是美國有史以來持續最長的政府關門事件之一，但華府有許多人認為這還算低估了。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi提出了可能持續一整個第四季的驚人看法，也就是將打破美國政府關門35天的歷史記錄，進而導致今年第四季經濟成長率跌掉1.2個百分點。

美國史上政府關門最久的一次是從2018年12月22日持續到2019年1月25日，當時美國總統川普與國會因興建美墨邊境高牆的資金喬不攏，使預算協商陷入僵局，並導致30億美元的永久性損失。

當年在12項撥款法案中，美國國會通過了5項，因此那一年被視為是政府「局部」關閉。然而今年到目前為止，美國國會沒有就任一個撥款領域達成協議，這增加了政府「全面」關停的可能性，當然代價也會更高。

除了直接造成的經濟成本之外，專家表示今年還多一個風險：信用評級。

惠譽在8月以政府功能失調為由，拔掉了美國的3A頂級主權信評，成為繼2011年標普之後，第二家下重手的全球權威信評機構。

現在全球三大信評機構只剩穆迪仍然給予美國3A最高評級，但Strategas Securities政策研究部門常務董事Jeannette Lowe表示，美國可能面臨被穆迪降級的風險，我們對這次美國政府關門的觀察重點是穆迪是否在美國政府關門期間將該國信評列入觀察名單，我們認為這對金融市場而言是相當重大的事件。

AGF Investments首席美國政策策略師Greg Valliere表示，即使美國信評沒有再遭到降級，但惠譽和其他機構擔心美國政府功能失調的說法也將在未來幾周得到更多的響應。