台北市衛生局與法務局今早到中央畜產會稽查。（北市府提供／蔡佩珈台北傳真）

農業部透過畜產會與業者合作進口蛋品，並負責調度，北市衛生局上周五已發函要求畜產會，明日要提供進口蛋品流向、下游、倉儲等資料，但今早衛生局及法務局到畜產會稽查，畜產會稱明日只能交出巴西進口蛋流向資料，其他國別的蛋要等一周後。衛生局也發現，畜產會未投保產品責任險，在台北市的倉儲也未登記，日後查核屬實會違法，可分別開罰。

台北市政府今下午召開消費者保護委員會會議，衛生局會中說明，目前為止，衛生局尚未收到資料，今早衛生局食安官與法務局消保官都前往中央畜產會、台北市1家蛋進口商及2家液蛋加工廠，調閱蛋品流向等資料。

衛生局表示，畜產會現場給不出資料，並稱明天只能給出巴西蛋流向資料，其他國別的蛋進口資料則要一周後交。若屆時沒提供，將可依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元罰鍰。

台北市衛生局與法務局今早到雞蛋進口商及2家液蛋加工廠稽查。（北市府提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市衛生局與法務局今早到雞蛋進口商及2家液蛋加工廠稽查。（北市府提供／蔡佩珈台北傳真）

衛生局也在現場發現，畜產會是食品輸入業，但未投保產品責任險、在台北市有未登記的倉儲，現場稱沒有相關文件，若查核屬實會違法，也要開罰。

台北市衛生局與法務局今早到雞蛋進口商及2家液蛋加工廠稽查。（北市府提供／蔡佩珈台北傳真）

蔣萬安裁示，中央至今未給資料，衛生局要主動追、主動查，親自上門也要查，接下來會持續查核台北市進口蛋品專案輸入商以及液蛋製造工廠，確認進口蛋品的效期、後續蛋品流向、液蛋標示原產地，跟有效日期是不是符合食品安全衛生管理法規範等，也會持續專案稽查台北市的超市、賣場，在例行性稽查中也會加強查核洗選蛋品，確保任何有疑慮的產品完全下架。

蔣萬安表示，雞蛋進口政策由農業部規畫、委託及執行，呼籲農業部長陳吉仲，每一位政務官去留，不是民眾真正關心的重點，民眾關心的是食品安全跟孩子健康，農業部一定要儘快提供完整供銷流向資料，北市府才能更完善地執行食安監測，避免造成消費者疑慮以及行政浪費。

他指出，未來會特別要求衛生局積極把關、切實查核，尤其中央畜產會已有大量逾期蛋品儲存待處理，衛生局一定要掌握後續處理方式，避免任何有疑慮的蛋品重新流入食物鏈。