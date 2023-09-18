先前突然宣布加盟PLG新北國王跟弟弟林書緯同隊打球的林書豪，18日已經悄悄抵台跟球隊報到，除了計畫19日就開始投入國王訓練，也將於明天下午4點30分在新莊體育館暖身球場舉辦加盟國王記者會，屆時就可分享為何選擇加盟國王原因，只是林書豪這麼快就來台投入訓練，或有機會可以參加10月7日開打的PLG基隆熱身賽。

以林書豪明天開始加入國王訓練行列來算，直到10月7日，他可以擁有長達18天時間，可以跟新隊友融合且建立默契、熟悉國王體系，如果他願意參加基隆熱身賽的話，新北國王首場基隆熱身賽將於10月8日下午5點出戰福爾摩沙夢想家，接著第2場熱身賽在10月9日下午5點遭遇高雄17直播鋼鐵人，豪哥就可遇上前東家了。

林書豪上季直到今年2月才宣告加盟鋼鐵人，成功幫助鋼鐵人從墊底位置變成差點晉級季後賽，新球季換成加盟國王跟林書緯同隊打球，且有望真正打滿一整個球季，只是國王目前面臨原本球隊一哥楊敬敏陷入桃色糾紛提前離開球場，戴維斯的家暴案也還在處理當中，能否在新球季出賽還不確定，幸好有了林書豪加盟，國王仍然變成新球季能夠阻止台北富邦勇士完成4連霸的最大阻礙。