為鼓勵台北市住宅、社區加速能源轉型，邁向淨零未來，台北市環保局辦理「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相關設備，推展分散式發電。即日起至11月30日或計畫經費用罄，新增補助住宅裝設建物玻璃隔熱膜，每戶補助上限3萬元，並補助低收入戶汰換1級能效冰箱，最高補助1萬5000元。

環保局氣候變遷管理科長劉燕慧指出，為具體落實聯合國永續發展目標SDG7（可負擔的清潔能源），新增補助低收入戶每戶汰換一台一級能效電冰箱，購置金額未達1萬5000元者，依購置金額全額補助，購置金額逾1萬5000元，補助上限1萬5000元，以減輕氣候變遷對弱勢族群造成的生活衝擊。

她說，環保局今年補助住宅及社區設置創能儲能及節能設備，補助對象為北市轄內房屋所有權人及社區管理委員會，補助額度不超過建置總經費49％，住宅申請案每案補助上限100萬元，社區節能補助上限新臺幣200萬元，申請期限至10月31日或計畫經費用罄止。

劉燕慧表示，為推廣淨零減碳力道，環保局新增補助住宅申請裝設建物玻璃隔熱膜者，每戶補助上限3萬元；申請期間自即日起至11月30日或計畫經費用罄止，請有意願民眾踴躍申請。