國民黨總統參選人侯友宜出席大華府後援會晚宴，IT主席羅森伯格2個多小時從頭坐到尾，誠意十足。對此，前立委郭正亮分析，侯友宜的基調很清楚，是「風險的降低者」，對比賴清德，侯友宜都突破了，總的講就是所有的級別、可以的曝光都超過賴清德！

郭正亮今（18）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，侯友宜的基調很清楚，是「風險的降低者」，可以穩住台美中關係的候選人，對大陸有避戰的策略，這一點是賴清德說不出口的。

郭正亮直言，10月12日大陸就要公布貿易壁壘調查，民進黨有能力處理嗎？到時候另外一個陳吉仲出現，叫王美花，這些人都是菜英文嫡系，都是一些沒有能力的人，很聽話。但台灣面對的都是很麻煩的問題，需要有本事的人迅速處理。

郭正亮強調，對比賴清德，侯友宜都突破了，會見參議員、可以去華盛頓，彭博在紐約訪問，AIT office之外，還可以見到誰還不知道？總的講就是所有的級別、可以的曝光都超過賴清德，這個氛圍一定會被看到。