知名網紅罔腰(江甜菲)自接受變性手術成為女人後，與現任男友阿猴交往多年，感情甜蜜，今(18)日稍早在社群上驚喜宣布已完成結婚登記的喜訊，並曬出多張兩人的親密合照，讓粉絲們見此紛紛留言獻上祝福。

網紅罔腰近年來除了積極發展電商事業，在社群上也不時曬出與男友阿猴的同框合照放閃，甜蜜模樣羨煞不少粉絲。她除了於去年4月，在社群上宣布將與阿猴結婚的喜訊外，今年8月也發文透露：「我們即將告別男女朋友關係，下個月真的要正式成為夫妻關係了。」讓粉絲瘋猜結婚時間點。

而今日稍早，罔腰也在社群上發文，驚喜宣布已和阿猴登記結婚，表示：「登記完成了，光在核對本人搞了45分鐘，領完換發的身分證，趕快衝回家整理行李，真的要去香港蜜月了，920。」，更笑說自己還因失眠，灌了半隻白蘭地幫助入睡。

此外，罔腰也在貼文中一併曬出多張與阿猴的同框美照以及新的身分證，而貼文PO出後，也吸引大批網友前來祝福，紛紛留言表示：「新婚快樂」、「恭喜恭喜」、「終於等到你來香港了」、「真的好開心喔！幸福一輩子。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！