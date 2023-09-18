民進黨政府執政之後，特別致力推動太陽能、風力這類可再生能源的發展，裝置容量與發電量都有所增加，甚至已超過核能發電量。包括行政團隊與執政黨民意代表多次將「太陽能發電量已超過核電」當成政績，甚至當成「核電可以被捨棄」的理由。然而台灣的減碳成績卻相當的差，過去10年以來，潔淨電力不但沒有增加，反而出現衰退與減少。

根據國際能源總署(IEA)公布的各國二氧化碳排放量統計，台灣的年度碳排放總量達到2.75億公噸，占全球總排放量的0.76 %，全球排名第22位，可見台灣仍是暖化幫兇之一。民進黨政府可能覺得很冤枉，他們如此努力在改革電力系統，太陽能與風能的裝機數量有目共睹，即使太陽能與農田、山林、水塘、溼地出現爭奪土地的情況，還有利益不均導致的槍擊問題，為何看不到明顯成績?

其實查詢能源局網站「能源統計專區」的歷年發電數據，就能發現刻意否定核能，只會造成了高碳排的反效果。國際公認，核電與綠能(慣常水力、太陽能、風力、生質能、地熱)都屬低碳電力，因此長期以來，3座核電廠一直是台灣低碳電力的絕對主力，其中「台灣最減碳的月份」發生在民國103年7月，該月的核電佔全月發電量的15%( 38.9億度)， 可再生能源發電佔全月發電量的4%(9.9億度)，再加上抽蓄水力的1%(2.8億度)，使得該月份的低碳電力達到20%。

103年7月的台灣電力概括，核能加上可再生能源，達到總體發電量的20%。(圖/能源統計專區)

112年6月的台灣電力概括，經過10年的「減核增綠」，核電確實降低到5%，可再生能源也增至8%，但總體的低碳電力佔比反而跌至14%，很明顯是得不償失。(圖/能源統計專區)

按理說，在核電打下的堅固基礎上，再增加可再生能源的裝機數，就可以有效的加快台灣電力減碳的腳步，這也是產業界、學術界的知名人物多次呼籲的。然而民進黨政府嚴正的拒絕核能延役與核四啟用，甚至圍繞在政府旁邊的所謂環保人士，多次批評核電是可再生能源的阻礙，必須要減少核電佔比，才能留出可再生能源的發展空間，他們不但為此上街遊行，甚至對簿公堂。那麼，在民進黨全面執政，所有能源政策、環境政策都在這些環保人士的參與，近8年發展的如今，台灣電力的減碳成績又如何?

同樣查詢能源局網站「能源統計專區」，檢索今年(112年)6月的發電資料，由於核1、核2皆已停轉，核能發電佔全月發電量只到5%(14.1億度)，可再生能源在大幅投入與建設下，佔全月發電量8%(19.7億度)，抽蓄水力仍是1%(2.4億度)， 該月份的低碳電力只有14%。

很明顯，即使竭盡土地利用、耗用大筆經費所構築的再生能源系統，完全撐不起核一、核二退役之後留下的發電空缺，反而導致台灣電力變得不穩定，成本變得昂貴，甚至連原本的環保目標也沒達到，零碳電力不但沒有增加，反而是高碳電、骯髒電比以前更多。

俗話說「錯誤的政策比貪瀆還可怕」，我們不確定執政黨在太陽能光電、風力發電是否出現不正常利益交換，但是這明顯是個錯誤政策。更麻煩的是，當賴清德副總統堅定的說「台灣不缺電，只缺乾淨的電」，顯然情況不會好轉，民進黨政府仍然堅持朝錯誤的方向努力。

本文的附圖，是依能源局網站「能源統計專區」的資料，下載excel檔，再進行圓餅圖製作。