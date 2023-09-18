公路總局在台14甲線昆陽段設置的電子告示牌，LED光讓停車場泛紅光，銀河星光顯得黯淡，網友諷來到火星了 。（許姓男子提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山附近國軍營地疑因施工，出動探照燈日夜趕工，卻成了超級大光害。（葉姓男子提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山暗空公園成全台首座國際認證觀星場所，近期合歡山國軍營地出動夜間探照燈日夜趕工，遭觀星迷諷「暗空之罪」，而公路總局增設的「關原管制放行」LED告示牌，讓昆陽停車場成紅光一片，觀星迷拍照上網，網友驚呼：「來到火星了！」民眾憂暗空公園因光害遭除名。

合歡山暗空公園腹地從鳶峰停車場以下2公里至小風口，該區域台14甲線道路中心往左右各500公尺，內包含鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊、松雪樓、太魯閣合歡山管理站等，地方與縣府努力管制光害，2019年獲「國際暗空協會（IDA）」認證，成為台灣首座、亞洲第3座星空場所，未料公路總局增設LED告示牌、軍方工程探照燈，讓暗空公園恐面臨除名危機。

觀星迷許姓男子日前開車至昆陽準備拍攝星空、銀河，每次開車抵達鳶峰、昆陽等處停車場，為了避免車燈害他人作品報廢，自己使用車輛都小心翼翼，未料「台8線關原管制放行」的LED燈光，造成停車場卻泛著紅光，「太哭了...是要拍地獄場景？！」他拍照po臉書「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」，網友驚呼：「來到火星了！」有人酸：「感謝偉大的官員幫地景補光！」

另外觀星迷葉姓男子在合歡山石門山拍銀河，原本沉浸在山景、新鮮空氣及美麗星空下，未料合歡山附近國軍營地疑因施工，出動探照燈日夜趕工，卻成了超級大光害，令他感嘆，星空是暗空之最，探照燈卻成為暗空之「罪」！

公路總局埔里工務段指出，為了提供用路人路況等訊息，才會在昆陽等處設置LED電子告示牌，原本設定白天啟動、入夜後關閉，疑似系統故障，造成播放時段錯誤，已先關閉電子告示牌，請廠商檢修。

南投縣政府表示，合歡山暗空公園是縣府與地方努力的成果，致力減少光害，將與軍方工程單位聯繫，研議解決光害問題，解除暗空公園除名危機。