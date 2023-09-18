每個人喜歡的追求方式都不一樣，大陸命理專欄「星座巫師」分享，如果想要追求牡羊座、射手座、天蠍座和摩羯座的話，最好不要和他們玩曖昧或欲擒故縱，而是大方把心中的愛意表達出來，才有機會讓彼此的關係更進一步。

▎牡羊座

牡羊座個性直率，不喜歡玩曖昧，也不喜歡含糊不清的關係，更不喜歡另一半對自己有所隱瞞。因此想要和牡羊座談戀愛，在感情中必須誠實坦白，無論是在相處或爭吵中，都要清楚表達想法與感受，他們也會以同樣的方式對待另一半。

▎射手座

射手座不喜歡複雜的情感交流方式，無論面對親友、同事或戀人，都傾向於直接清楚地表達想法與感受，和有好感的對象也不會刻意製造曖昧，而是把對方當成朋友相處，這樣才能更自由地享受生活，不陷入一段不確定的關係中，並在適當時機表明態度，讓對方知道彼此的關係是能更進一步還是保持原樣。

▎天蠍座

天蠍座不喜歡拐彎抹角，還很擅長看透別人心思，不容易被花言巧語欺騙，遇到曖昧對象會用自己的方式測驗對方是否真心，如果只是想玩玩而已，就不會輕易放過對方。天蠍座在感情中最看重真誠，真的喜歡就要大聲說出來，他們雖然看似冷酷，卻有溫暖的一面，只要能突破心防，就能收穫一段真摯的感情。

▎摩羯座

摩羯座不擅長察言觀色，如果沒有直接了當，而是以含蓄的方式表達愛意，有可能會產生誤解，或是根本不明白對方在幹嘛，因此想要追求摩羯座，首先要主動溝通、表達真實的想法，不要總是讓他們去猜，這樣才能夠建立起真誠的信任，讓雙方的感情更加深入與穩固。