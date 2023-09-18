花蓮警察局花蓮分局軒轅派出所警員，在網路巡邏時發現，1名男子指稱，日前將機車停放在花蓮市中正路機車停車格內，卻被不明人士移到人行道，被警方開單告發。警方主動調查，調閱監視器後，確認車輛是遭人移出，該名男子並無違規停放，將協助當事人完成申訴撤單。

花蓮分局提醒，建議民眾停放機車時，可先行拍照存證，若因遭他人移動車輛而違規遭警方製單舉發時，可自行舉證向監理機關申訴，警方將違規行為歸責於移置他人車輛之行為人，以維護民眾權益。