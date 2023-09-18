（取自農業部影片）

對於進口蛋流向，資深媒體人謝寒冰根據農業部公布的資料披露，「現在買的很多茶葉蛋，就是進口蛋！」

謝寒冰17日在《新聞大白話》指出，今天原本有一個場合，陳吉仲要和賴清德同台，臨時陳吉仲取消不去了！很顯然賴清德要陳吉仲不要參加，因為這個時候不希望和陳吉仲同框，會影響到選情。

謝寒冰認為，陳吉仲躲歸躲，還是要面對，現在是民進黨執政，陳吉仲是民進黨任命的官員，跑不掉的！大家對陳吉仲的怨氣絕對會發洩到賴清德身上，所以美麗島民調賴清德每次都掉1個百分點，有人預言到下周賴清德會掉到30％以下。

謝寒冰直言，陳吉仲從頭到尾都在胡說八道，60億元經濟效益怎麼算出來的？進口1億4千萬顆蛋，竟然有5千4百萬顆要銷毀，嚴重無能！陳吉仲本來就應該下台，「但我現在不希望他下台！」

謝寒冰披露，「昨天我看陳吉仲的流程，大家知不知道，你們現在買的很多茶葉蛋，就是進口蛋！」「真的啊！他昨天有公布流向，有一大批進口蛋是直接茶葉蛋！」