有些人看似糊里糊塗，但其實內心十分精明，總是會利用裝傻來讓人放下戒心，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、巨蟹座、天秤座最會扮豬吃老虎，其中天秤座會為了場面好看適當裝傻，只為了大家都和樂融融的。

▍牡羊座

牡羊座在眾人眼中認為是四肢發達頭腦簡單，做事不經三思總是憑直覺的人，而他們認為不重要、不需多想，就是簡單地憑直覺行事，但是在不該錯誤的事情上，則是會收起衝動，讓智商主導思維，便會利用裝傻來讓人放心，順便扮豬吃老虎。

▍巨蟹座

巨蟹座會在人前隱藏個性與想法，深怕顯露太多會讓人說三道四，同時帶來許多困擾。而他們高明的裝傻技巧，就算心知肚明事情的經過，也會刻意用裝傻來掩飾過去，而若真的要他們當容易被騙的傻瓜，其實非常困難。

▍天秤座

天秤座喜歡當和事佬，只要和他們商量事情都會一律說「好」，因為總是希望大家都和樂融融的，去面對許多的人事物。而他們擅長發揮「不用說得太明白對大家都好」的精神，也會為了場面好看，即使再聰明也會適當裝傻，可是一旦該提防被暗算時，就絕不會心軟了。