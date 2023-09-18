許多汽車駕駛可能會對於自己開車上路感到自命不凡。霧峰林家後代、外傳身價30億元的賽車手林帛亨近日分享，某次他開車時停等行人過馬路，沒想到後方小黃司機卻狂按喇叭，還搖下車窗破口大罵，嗆聲「林北會開車的時候，你還不知道在哪裡？」，貼文曝光後引發熱議，許多人笑說，「他如果知道他罵的是全台灣最會開車的車手，應該會吐血吧」。

林帛亨在臉書粉專「Hans Lin 林帛亨」發文表示，當時他開車前往錄影棚要進行講評，準備在路口左轉時剛好遇到行人過馬路，他因此停下來等人過去，結果後方的小黃竟狂按喇叭，等到他左轉後，小黃司機還搖下車窗破口大罵，讓林帛亨感到傻眼而提問，「你是不是個職業駕駛，雞腿換職業駕駛執照嗎？」

林帛亨曾在開車停等路人過馬路時。被後方小黃司機按喇叭、嗆聲。（示意圖，非當事計程車／shutterstock）

沒想到小黃司機接下來卻撂下1句話，「林北會開車的時候，你還不知道在哪裡？」，接著罵了1句三字經就揚長而去。林帛亨感嘆，他事後回想當時的兩人對話，覺得相當爆笑。

對此，許多網友紛紛回應，「他如果知道他罵的是全台灣最會開車的車手應該會吐血吧」、「你跟他說08下時速300公里的時候，你還在找客人30塊」、「滿可悲的，那種人剩下年紀可以說嘴」、「要嗆開車他真的嗆錯人了」。