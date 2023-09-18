曾寶儀（左）及馮德倫與現場學員熱烈討論影視製作議題。（台北市電影委員會提供）

2023「台北電影學院」於9月正式舉行，今年策畫4個系列課程電影攝影講座、國際影人論壇、數位影視論壇及國際製片工作坊，9月13日及9月14日登場的國際影人論壇，由導演馮德倫及監製曾寶儀擔任講師，分享從幕前轉戰幕後的經驗談。

馮德倫導演曾參與好萊塢、Netflix美劇製作，首場講座中，他從前期資源籌備、提案、拍攝製作、到後期宣傳等多重面向，分階段解析國際合製秘辛，並針對《荒原》、《五行刺客》兩部作品進行案例分享，提到《荒原》拍攝花絮時，馮德倫還調皮分享主演吳彥祖在劇中的露點照，表示就是純粹給來參加的學員一點點福利。

另有學員問到：「如果演員求好心切要求多拍，導演是否應該同意？」馮德倫表示自己是會同意，「只是多一條而已，就給他們自由發揮看看。」但是話鋒一轉開始笑著爆料：「我當演員時也有導演不給我多拍一條的，劉偉強就是這樣，我說導演再來一條，他說不用，我再跑去跟他講，才發現工作人員已經把拍攝機器全都推走了！」

而馮德倫、曾寶儀對談的講座當中，曾寶儀和學員分享2022年參與威尼斯市場展中的電影企劃案《愛情城事》，這是她首次擔任電影監製，今年則被選為金馬影展閉幕片，亦提及過去曾擔任電影副導經驗，表示樂於和電影工作者們分享資源，提供協助及解決問題的管道。