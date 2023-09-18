台中國慶焰火18日晚間在中央公園試放，圖為交管地圖。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市今晚天空會很美！今天晚間9時10分起將試放國慶焰火5分鐘，民眾可搶先目睹。台中市府表示，今晚將在中央公園試放3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，雙十節當晚將正式施放時間會超過半小時，將是全國放最久的焰火。

今年國慶焰火在台中施放，台中市政府表示，今天晚間將在中央公園試放，將有3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式組合等不同效果焰火花樣。

國慶焰火民眾引領期待，紛紛敲碗詢問「哪裡是最佳觀賞點？」。台中市府民政局長吳世瑋表示，市府今晚將派員至17處建議觀賞點位勘察，確認觀賞視野合適度，整理後將統一公告，讓民眾雙十節當天不必擠進會場，就可以觀賞璀璨焰火。

國慶焰火今晚試放雖然只有5分鐘，民眾可先睹為快，市府提供初步參考觀賞點位，包括西屯區的中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區(含喜鵲橋)、創研22及創研26停車場、大石公園、文修公園、西大墩公園、都會公園觀景平台、市府廣場、逢甲大學田徑場、逢甲夜市；北屯區則有中國醫藥大學-聯外道路、新平公園、老樹公園、敦化公園、四張犁公園；南屯區、大肚區的望高寮夜景公園；大雅區九天民俗技藝團廣場等。