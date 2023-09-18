拐賣孩童、毀人人生的惡行，遭到最嚴厲處罰。中國貴州法院18日對「拐賣親兒子」在內共11名孩童的嫌犯余英華，判處死刑、沒收個人全部財產與剝奪政治權利終身。諷刺的是，讓余英華賺大錢的是人口拐賣，揭發她惡行、讓她受制裁的，也是她當年拐賣的女童。

據《中國新聞周刊》報導，今年33歲的楊妞花5歲時被當時鄰居余英華，從貴州拐賣到河北，儘管當時她不清楚發生什麼事，但對余英華外貌，尤其是「慈祥姥姥露出凶狠、冰冷表情」記憶十分深刻，被打、被暖壺開水淋頭、寒冬只穿一條單褲的痛苦也仍迴盪在心裡。

雖然買她的聾啞人家待她不錯，但住在漏水土坯房的貧困生活，迫使她小六就輟學打工，直到2012年才開始尋親，想釐清是被親生父母賣掉，還是被人拐賣。楊妞花經過近10年找尋，終於找到親姊姊，卻得知父母在她失蹤2年後相繼心痛去世，生前每天到車站找人，並在站內打地鋪過夜。

楊妞花直言，若非找到家人、得知發生如此變故，不然不會想找人口販子，並要他們付出代價。貴州警方2022年接獲報案後，透過讓楊妞花比對照片，逮捕了曾在2004年因其他販運案服刑出獄的余英華，並查出更多、約有11名孩童遭余英華拐賣的事實。

當年與楊妞花一起拐賣的2名男共犯，如今已1死1失蹤。而楊妞花相隔數十年再見到余英華，發現對方仍是那張凶狠、冰冷面孔，果然，余英華真如她所想從未悔改，甚至在法庭上嗆她。最終法官因余英華拐賣包含自己私生子在內共11名孩童，判處余英華死刑。