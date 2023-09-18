一般人都知道退休之後只要資格符合，既可以領到勞保年金，也可以請領勞退。但你知道嗎？除了勞保、勞退之外，其實還有第3筆退休金，「只要勞保年資和國保年資合計滿15年」，65歲時可以同時請領勞保老年年金和國保年金，「聰明人不做選擇，雙年金我全都要！」

勞動部表示，簡單來說，退休之後可以請領的3大退休金可以分為：

1、勞保老年給付

●年資滿15年，可以選擇月領或是一次領。

●年資未滿15年，僅能選擇一次領。

2、勞工退休金

年滿60歲可以請領勞工退休金個人專戶

●年資滿15年，可選擇請領月退休金或一次退休金

●年資未滿15年，僅能請領一次退休金

3、國保老年給付

曾經參加國民年金保險，滿65歲就可請領

●僅能選擇月領

小王退休時才45歲，勞保年資只有12年，按規定小王無法申請勞保老年年金（必須年資滿15年），但他在51歲那年加入國保，等到60歲的時候已經符合勞保+國保年資合計滿15年以上，這時候他可以有兩個做法：一是等到65歲時勞保、國保同時領；另一個方式是60歲的時候先領勞保「老年一次金」，然後到65歲的後再領「國保老年年金」。

作法一：65歲時勞保、國保同時請領

●小王的「勞保老年年金」可就下列第一式、第二式兩種公式擇優請領：

第1式=平均月投保薪資×勞保年資×0.775%+3000元

第2式=平均月投保薪資×勞保年資×1.55%

《註》不適用年金「展延」的規定

●由於已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，不能選擇A式計給。

作法二：勞保、國保分別請領：

●60歲時先領勞保「老年一次金」=平均月投保薪資x勞保年資x1個月

《註1》依被保險人加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算

《註2》由於請領勞保老年給付的年資只有12年，所以可以繼續參加國保直到65歲

●65歲時領「國保老年年金」：以下A、B兩種公式擇優請領：

A式 =（月投保金額x國保年資x0.65%）+ 加計金額

（加計金額於105年1月起調整為3,628元，109年1月起調整為3,772元）

B式 = 月投保金額x國保年資x1.3%

《註》只要許先生沒有欠繳國保保費、領取相關社會福利津貼或其他社會保險老年給付，每個月領的國保老年年金就可以按A式計給。