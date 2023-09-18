一般人都知道退休之後只要資格符合，既可以領到勞保年金，也可以請領勞退。但你知道嗎？除了勞保、勞退之外，其實還有第3筆退休金，「只要勞保年資和國保年資合計滿15年」，65歲時可以同時請領勞保老年年金和國保年金，「聰明人不做選擇，雙年金我全都要！」
勞動部表示，簡單來說，退休之後可以請領的3大退休金可以分為：
1、勞保老年給付
●年資滿15年，可以選擇月領或是一次領。
●年資未滿15年，僅能選擇一次領。
2、勞工退休金
年滿60歲可以請領勞工退休金個人專戶
●年資滿15年，可選擇請領月退休金或一次退休金
●年資未滿15年，僅能請領一次退休金
3、國保老年給付
曾經參加國民年金保險，滿65歲就可請領
●僅能選擇月領
小王退休時才45歲，勞保年資只有12年，按規定小王無法申請勞保老年年金（必須年資滿15年），但他在51歲那年加入國保，等到60歲的時候已經符合勞保+國保年資合計滿15年以上，這時候他可以有兩個做法：一是等到65歲時勞保、國保同時領；另一個方式是60歲的時候先領勞保「老年一次金」，然後到65歲的後再領「國保老年年金」。
作法一：65歲時勞保、國保同時請領
●小王的「勞保老年年金」可就下列第一式、第二式兩種公式擇優請領：
第1式=平均月投保薪資×勞保年資×0.775%+3000元
第2式=平均月投保薪資×勞保年資×1.55%
《註》不適用年金「展延」的規定
●由於已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，不能選擇A式計給。
作法二：勞保、國保分別請領：
●60歲時先領勞保「老年一次金」=平均月投保薪資x勞保年資x1個月
《註1》依被保險人加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算
《註2》由於請領勞保老年給付的年資只有12年，所以可以繼續參加國保直到65歲
●65歲時領「國保老年年金」：以下A、B兩種公式擇優請領：
A式 =（月投保金額x國保年資x0.65%）+ 加計金額
（加計金額於105年1月起調整為3,628元，109年1月起調整為3,772元）
B式 = 月投保金額x國保年資x1.3%
《註》只要許先生沒有欠繳國保保費、領取相關社會福利津貼或其他社會保險老年給付，每個月領的國保老年年金就可以按A式計給。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。