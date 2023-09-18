嘉義大學今天舉辦學生各項助學資源活動，邀請網路張貼「兒子考上國立嘉義大學、鹹酥雞整年買1送1」紅布條而爆紅的桃園炸雞店夫婦在現場炸鹹酥雞，免費送學生，分享喜悅。

嘉大今天在蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們、來嘉大您安心」活動，針對與學生學習與生活相關「跨域學習課程」、「安心就學獎助學金申請」等事項，向學生宣導及解說，讓學生在嘉大的學習歷程中，可以更加了解學校提供的各項助學資源。

嘉大表示，活動現場並邀請近日在網路張貼「兒子考上國立嘉義大學，鹹酥雞整年買1送1」紅布條而爆紅的桃園炸雞店負責人夫婦，他們以學生家長身分親手炸鹹酥雞，由學校免費分送350份給蘭潭、民雄及新民校區學生品嚐，活動由嘉大員生消費合作社及嘉大師長贊助活動經費。

桃園炸雞店負責人張姓婦人表示，對孩子的教育一向都是尊重選擇，希望孩子是以自己的興趣來選擇就讀的學系，很開心兒子能考取嘉大，迎向人生另一個重要旅程。

嘉大表示，跨域學習是潮流所趨，學校推動「嘉義巡禮」通識課程，以12條路線、15門微學分課程，帶領學生走出教室深入嘉義縣市山海社區，實際體驗多元在地文化、環境永續與跨領域知識，增進學生對嘉義縣市人文、史地及生態的認識，培養學生自主學習、發掘與解決問題能力。

嘉大執行教育部高教深耕計畫，設立「安心就學獎助學金」，積極向熱心的校友及企業募款，每年籌措新台幣1000萬元經費，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升專業能力與未來就業競爭力，實施成效相當良好。（編輯：黃世雅）