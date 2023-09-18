中央選舉委員會今(18日)公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。媒體人黃揚明指出，親民黨主席、前台灣省長宋楚瑜曾選過4次總統、1次副總統，但名單公布後可確定他這次不會參賽了。

「原來除了郭董還有9組人登記連署啊！」黃揚明今(18日)發文強調，不過可以確定的是，那個參選總統大選最多次的宋楚瑜，這次不會參賽了。

宋楚瑜選過4次總統、1次副總統，2000年（無黨籍）搭配副手張昭雄，2004年（親民黨，後同）擔任副手搭配連戰，2012年搭配副手林瑞雄，2016年搭配副手徐欣瑩，2020年搭配副手余湘。宋楚瑜2008年未出馬參選，本次2024總統大選再次選擇不出來參戰。宋楚瑜本月赴陸，8日曾會見大陸國台辦主任宋濤，宋濤說，大陸方面相信宋楚瑜主席和親民黨將團結廣大台灣民眾，與大陸一起推動兩岸關係重回和平發展的正確道路。

申請為總統、副總統選舉被連署人的10組完整名單如下：

1.許榮德、姚玉霜；

2.陳玉美、古有彬；

3.陳長宏、周玉珍；

4.林飛龍、賴美華；

5.郭台銘、賴佩霞；

6.藍信祺、周克琦；

7.符音、謝祖鉉；

8.陳永昌、邱一峰；

9.鄭自才、黃聖峰；

10.陳美妃、巫超勝。

中選會指出，直轄市、縣市選舉委員會9月19日起至11月2日止，受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣市選舉委員會受理後，被連署人不得補件，也不得撤回；連署人不得撤回連署。中選會11月14日前公告連署結果。