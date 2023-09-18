身為台灣貿易總入口網站，台灣經貿網在AI的導入也不遺餘力，台灣經貿網代表分享網站以AI為本的各項創新服務如智慧推薦、智慧直播及智慧AI銷售員等，都是以打造網站成為供應商入駐及買主搜尋台灣產品首選為目標，期透過AI提升廣告成效及即時翻譯技術將產品行銷全球。

台灣經貿網與身為全球四大科技巨擘GAFA之一的Google自2019年即透過發表數位跨境報告、發掘新興台灣潛力品牌等主題緊密合作，一同打造協助台灣企業出海的領航戰艦。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，台灣經貿網多年來與Google合作下提供企業高效的電商解決方案。數據結合AI是當今商業成功的關鍵，透過AI的跨域應用可打造更吸客的個人化體驗服務。

Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎引用達爾文的適者生存論，AI已是現在進行式，擁抱趨勢者將成最終贏家。Google執行長Sundar Pichai更於2016年就已預言未來將是個AI先決的時代，與AI共存將是企業生存的關鍵。AI透過Learn、Unlearn及Relearn的過程打造越來越聰明的知識模型，而這也是人類面對AI所該抱持的心態。

Google臺灣雲端服務業務經理廖崇舜分享，大型語意模型(LLM)是生成式AI的根基，而Google是開發LLM的創始者，未來也將秉持Responsible AI的原則持續在此領域創新。生成式AI將化巨量資料為精華、加強互動提升顧客體驗、內容生成及打造多元應用的語意模型等四大面向為企業及社會帶來無限的可能。

當日精彩的專家關鍵對談，由貿協資深顧問James擔任主持人，邀請外貿協會數位商務處處長陳鈴君，企業代表所羅門及恆智重機分享AI「從何」以及「如何」啟動企業成長動能的經驗。所羅門協理李佳運分享其AI工具，透過自智能製造的離散場景取樣少量樣本，訓練出第一線作業員肉眼觀察/檢查能力的AI視覺，成?公司重要的數位資產並提高產品價值。恆智重機翟清楠副總經理指出AI除了於市場分析、生產及工業4.0扮演重大助力外，運用AI即時收集的數據和資料，讓技術端更正確且快速提出解決方案給客戶，都幫助企業更好地適應國際競爭環境。外貿協會數位商務處處長陳鈴君分享台灣經貿網整合多元渠道數據，掌握客戶需求及買主輪廓，運用個人化的推薦打造更精準的採購體驗。未來台灣經貿網後台將完成搜尋廣告串接及導入AI語言模型，結合站內數據與站外流量，產出建議關鍵字與文案，這將使企業投放廣告更容易。結合Google Ads，提供最新，且有效、智能的解決方案，幫助企業跨境出海。