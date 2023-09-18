新北市文化局16日邀請新北市板橋區江翠國小北管社團參訪台北市北管保存者「台北靈安社」，並參訪台北市定古蹟「原台北北警察署」、保存製茶文化的「新芳春茶行」，受益良多。

新北市推動文化資產保存教育，廣邀鄰近縣市共同響應。新北市文化局長張䕒育說，新北主動串聯北台八縣市文化局推廣文化資產，辦理「校園瘋文資」系列活動，與各縣市保存者攜手合作，媒合外縣市國小學童認識在地無形文化資產的魅力。

這次參與合作的保存者「板橋潮和社」及「台北靈安社」，相當重視年輕世代的招募傳承，台北靈安社為全台最老北管軒社，招待來自江翠國小的小師弟、小師妹參觀已153歲的謝、范二將軍老祖神將，以及指定為一般古物的百年西秦王爺等。

台北靈安社也安排小師弟、小師妹欣賞師兄姊表演《天官賜福會》選段與福路牌子〈玉芙蓉〉，並透過遊戲讓他們認識繡旗上的吉祥圖案，增進學童們對北管的學習動力。

除了造訪台北靈安社，江翠國小也參訪台北市市定古蹟「原臺北北警察署」，參觀獨特的扇形拘留室與水牢，以及保存製茶場域及文物的「新芳春茶行」。