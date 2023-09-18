新北市青年局本月27日在新北市青職基地舉辦「青創小聚」，邀請博望法律事務所主持律師洪瑄憶分享自身經歷，並透過實際法律案例，分享女性創業者自我保護策略和解決方案。

青年局每月都在最後一周的周三晚上舉辦「青創小聚」活動，為創業家提供交流的平台。本月講座邀請洪瑄憶分享身為女性創業者的經驗與建議，探討女性創業可能遇到的各種挑戰以及對應策略，並分享女性在創業領域的優勢，以及獲取補助資源管道等。

作為女性律師，洪瑄憶開業多年見過許多女性創業面臨的困擾，如「股東追求不成反查帳」、「拓展業務卻被客戶性騷擾」、「被合作司機跟蹤騷擾」等。洪瑄憶說，女性創業者常常要面對性騷等問題，但同時女性也擁有較好的溝通能力等，她將以自身創辦法律事務所的經歷，與參與者分享。

青年局長邱兆梅表示，自己過往也是女性創業者，非常了解女性創業的艱辛，非常高興能邀請到經驗豐富的洪瑄憶前來分享，「並希望男性朋友也一起來了解這個主題。」