艾薇預告將在日月潭音樂節帶來精彩演出。（喜鵲娛樂提供）

「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日於日月潭盛大登場，今天公布音樂會堅強陣容：首度邀請譽為準歌后接班人的艾薇、連續6年登場的實力唱將卓義峯，以及國際指揮江靖波所率領的75人編制的樂興之時管絃樂團，共同演繹多首中西經典歌曲，激盪流行與古典新火花。

已來台發展3年多的艾薇，各方演出邀約不斷，可說是全台唱透透。這個月初更獲得「第18屆KKBOX風雲榜 年度風雲歌手」並登上高雄巨蛋的舞台，現場觀眾對於艾薇的LIVE實力讚賞不已。即將首次到日月潭的她迫不及待大啖道地小吃，並興奮表示：「聽說日月潭的風景及食物都令人流連忘返！」

這也是艾薇首次與75人龐大編制的管絃樂團合作，而跨界共演一直是她音樂之路上的願望清單之一，這次可說是圓夢之旅，「從小只要看到管弦院團的演出都會很興奮，常常幻想自己可以跟管弦樂團合作的樣子，這次真的超榮幸，也很開心因為音樂，能讓大家相遇，碰撞出更多火花！」

提及今年跨年，艾薇笑說：「今年的最後一天，依舊會為大家唱好唱滿」並預告自己也早早為跨年緊鑼密鼓地籌備，相信很快能和大家見面。