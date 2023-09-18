補教名師呂捷今（18日）出席華視新聞資訊台新時事辯論型節目《呂氏戰國BATTLE》開播記者會，他曾參與賴佩霞演出的《人選之人》，談到賴佩霞因參選2024總統後所衍生出的問題，直言：「有什麼狀況，該處理就處理，該道歉就道歉。」

他之前曾在臉書說要當總統府秘書長，今被問到是否有意願從政？他笑說當時只是開玩笑的，「如果現在的時空、背景和環境都不變，我不會參選，因為政治人物的收入不足以養活我，我目前的前三名不會是從政」。他透露曾有政黨找過他，「那是協調溝通的過程，我都拒絕了，回對方說現階段不適合」。

《呂氏戰國BATTLE》今晚間11點正式登場，由擅長與年輕人溝通的呂捷擔任節目主持帶動氣氛，參與來賓除邀請各領域專家學者外，更首創邀請全台各大學學生素人組到節目現場進行新聞議題觀點交流，創造一個讓年輕人可以透過媒體發聲的管道，首次進棚錄影的大學生更直呼參與節目錄製的經驗非常特別，跟在電視機前面看節目是完全不同的體驗。

呂捷有感現在網路論戰其實都是大學生發起，年輕人其實都有自己的觀點，應該要讓年輕人的聲音讓民眾聽到，期待透過《呂氏戰國BATTLE》這個節目，邀請年輕人站在電視螢光幕前，對於新聞議題的正反觀點、問題進行BATTLE，他大方透露出目前節目議題規劃包含戰南北話題、房價議題等，內容跟民眾生活息息相關，他也表示目前題目最難的就是「AI到底是讓人類更進步還是毀滅？」AI的話題涉及的領域非常廣泛也非常專業，當學生的作業可以用AI寫的時候，他們的想法又會是什麼？ AI也造成目前好萊塢的罷工事件等，這些其實都非常值得討論。