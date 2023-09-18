集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》15日上映，一舉登上全台周末國片新片票房冠軍，票房衝破百萬，更入選第43屆夏威夷國際影展「台灣電影焦點」單元，可說是雙喜臨門。
監製唐在揚、導演俞聖儀周末率演員宋芸樺、姚淳耀、魏蔓前進戲院，有熱情影迷已5刷，每次都哭到不行，宋芸樺更是全家出動力挺，包括爸爸、媽媽甚至高齡的阿公都前往戲院看片，結束後還在廳外舉辦起小型拍照會，宋芸樺表示阿公平時很少看電影，《我的天堂城市》是阿公繼《月老》後再度進電影院，格外感動。
魏蔓的好友任容萱、林鶴軒（大鶴）、嚴正嵐周末也現身看片，其中任容萱看到哽咽，直呼被飾演夫妻的姚淳耀和魏蔓感動，扮演宋芸樺爸爸的喜翔同樣包場力挺。另本月國片爆棚，有不少影人在映後相遇交流，宋芸樺、魏蔓就巧遇電影《查無此心》導演曾英庭和演員項婕如，雙方不忘寒暄合影、互相打氣，希望台灣電影能一起努力衝出好票房。
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