很多人都知道吃太鹹會對身體造成許多負面影響，不僅會增加腎臟負擔，還恐提高失智症風險。對此，維尚泌尿科診所指出，生活中有不少食物隱藏著高鹹陷阱，很容易讓人忽略，並整理包括主食類、甜點類、飲料類、調味料類及加工食品中的高鹽陷阱食物，像是白吐司、零卡果凍、蔬果汁等都被點名，別以為吃起來不鹹就沒問題。

維尚泌尿科診所在臉書專頁及網站發文提到，高鹽食物並不僅限於調味醬料或是加工品，它們可以包括多種主食、點心、飲料。以白吐司來說，雖然看似清淡無味，但在製作過程中，常會加入鹽和奶油來增添風味；另外，吐司通常被當作主食，搭配各種肉類和其它食材一起享用，還會吸收更多潛在鹽份。

以下皆為常見的高鹽陷阱食物：

●主食類：白吐司、壽麵線、油麵、雞絲麵。

●甜點類：零卡果凍、洋芋片、魷魚絲。

●飲料類：運動飲料、蔬果汁、楊桃汁、巧克力飲品。

●調味料類：沙茶醬、烤肉醬、辣椒醬、蝦醬、雞湯粉。

●加工食品：香腸、培根、火腿、泡麵。

當長期食用高鹽食物，維尚泌尿科診所示警，恐會對健康造成許多負面影響，包括腰圍增加、腎臟負擔加重、尿路結石、引發高血壓及中風等心血管疾病、導致胃發炎或胃癌、失智症風險提高等。

維尚泌尿科診所提醒，成年人每日建議鈉攝取量，應維持在每日不超過2300毫克；若為高風險族群，如高血壓或心臟疾病患者，則應盡量控制在1500毫克以下。除此，一旦發現身體出現水腫、頻尿、口乾舌燥等與過多鈉攝取相關的症狀，務必盡快調整飲食型態，並可諮詢專業醫生意見，以確保健康。