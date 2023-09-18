高雄1名20歲王姓男子搭乘朋友所駕駛的車輛，見警攔停後連鞋子也來不及穿，奪門而出，還抱著一張棉被跑給警察追。（翻攝畫面）

高雄1名20歲王姓男子搭乘朋友所駕駛的車輛，見警攔停後連鞋子也來不及穿，奪門而出，還抱著一張棉被跑給警察追，王男就在騎樓來回跑給員警追，最後在員警拔槍喝斥下，乖乖配合就逮，男子坦承遭到通緝，全案警詢後依詐欺通緝解送高雄地方法院歸案。

鼓山分局表示，龍華所員警於17日凌晨執行巡邏勤務時，於鼓山區南屏路與文信路口發現前方自小客佔用機車停等區，鳴笛示意停車受檢，駕駛將車輛停妥後，員警突然聽到甩門的聲音，轉頭發現乘客座的男子正壓低身子逃跑，立即調頭尾隨。只見王姓男子抱著棉被、打赤腳在騎樓不斷地來回折返跑，想要擺脫員警的追緝，最後體力流失停下歇息時，面對員警詢問，坦承遭到通緝才會逃跑。員警見王男仍有逃逸之虞，立即拔槍喝斥，這才讓王男乖乖就逮。

據了解，王男今年8月18日遭高雄地院發布詐欺通緝犯，平時以打零工維生。事發當下搭乘好友的車輛準備返家，蓋著棉被在車上休息，聽到好友說著「被警察攔車了！」，一時緊張才會抱著棉被、顧不及穿鞋就跑，還是躲不過警方追緝。