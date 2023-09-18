北市中山捷運街頭、人行道上，一名身材嬌小、身體微捲曲，坐在板凳上，努力叫賣的婆婆，人群中格外顯眼，令人不捨。她是現年90歲、人稱「玫瑰花婆婆」的廖玉蘭，「扛家計街頭賣花」的故事，也在網上持續發酵。《中時新聞網》記者周末晚間直擊，買花的善心人士絡繹不絕。而「玫瑰花婆婆」向記者透露，「每月2萬元房租，如果沒來擺攤，就會沒錢繳，感謝各界愛心的人幫忙我」。

【角落的聲音】90歲嬤扛家計！ 中山街頭「賣花養93歲尪」 淚喊：沒擺攤沒錢繳房租

一朵玫瑰花，代表著一份愛心。記者從旁觀察，民眾掏出100、200元的買，甚至還有人直接給1千元，還說不用花，婆婆堅持說「不可以！」並把花束一把一把的往塑膠袋裡裝。婆婆表示，「我擺攤為了房子(租)，租金一個月本來1萬5元，現在變成2萬元，如果沒出來擺，要去哪找錢繳房租，每月(繳錢)時間很快就到了」。

「玫瑰花婆婆」表示，若沒出來擺攤，每月2萬房租就會繳不出來。（游定剛拍攝）

此外，婆婆還無奈地說，「高齡93歲的丈夫，行動不方便只能待在家，之前他還摔倒撞到頭、手斷掉過，我們年紀都大了，無法爬上樓，只能住在1樓，不然租樓上的房子比較便宜」。採訪到一半，恰巧遇上警察來驅趕，婆婆連忙將攤子撤到一旁，她說，「沒關係！等一下他(警察)就走了，書店經理也給我買，還要我下雨天在騎樓裡面擺，才不會淋到雨」。

婆婆身材嬌小、微捲曲，坐在板凳上叫賣，令人不捨。（游定剛拍攝）

長年受到各界幫忙，婆婆很感動地想向眾人說，「我很感恩大家，阿嬤永遠永遠感謝你，祝大家永遠健康、幸福。」而現場剛買完花、感動落淚的董小姐表示，「就有一種心酸的感覺，感覺阿嬤很努力的想要...」隨即又哽咽話說不下去。另一名郝小姐則說，「婆婆90歲都這麼認真工作，我也要認真，幫婆婆買花幫到忙，心裡也比較開心，又看到婆婆的花快賣完，也會很快樂！」

有時遇上警察來驅趕，婆婆連忙把攤子撤離。（游定剛拍攝）