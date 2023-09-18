「亞太城市旅遊振興機構」在韓國全州市舉辦2023年總會，台中成功爭取「2026年TPO第10屆論壇」主辦權。（台中市府提供）

「亞太城市旅遊振興機構」（簡稱TPO）日前在韓國全州市舉辦2023年總會，台中市副市長王育敏率隊赴韓參加，成功爭取「2026年TPO第10屆論壇」主辦權。台中市觀旅局指出，屆時TPO在亞太地區各會員城市代表、觀光旅遊業專家等將赴台中參加論壇，為觀光產業挹注經濟成長、人才培育的養分。

觀旅局表示，此次台中市與大陸海南省三亞市競爭論壇主辦權，台中市從地理位置優勢、整合行政資源能力、重大國際活動實績，到交通建設、觀光旅遊等相關資源，使現場的會員城市印象深刻，最後投票結果台中市與三亞市10比10 平手，在TPO主席徵詢在場會員城市意見並取得共識後，決議依申請文件的投遞時間先後依序主辦論壇，故2026年論壇將在台中市舉辦。

現場會員城市有大陸廣州市、張家界市、越南胡志明市、印尼雅加達等20個亞太地區城市，均期待有機會到台中旅遊，體驗觀光旅遊、智慧、永續、多元產業並存的國際級城市；此次推廣成功，展現台中獨一無二的魅力，並已準備好接待國際專家學者、國際媒體，期望提升城市行銷的廣度與深度，促進台中國際觀光發展。

觀旅局提到，此次出訪總會期間，也拜會TPO秘書長禹景夏、主辦城市全州市府、台中市友好城市昌原市。同時也參加觀光推廣活動，介紹台中豐富觀光資源，展現全年度精彩的活動慶典，台中具有依山傍水的優勢，及各式旅遊主題，滿足廣大客群。

觀旅局指出，市府自2011年加入TPO以來，每年皆積極參與該組織的各項行銷計畫、活動等，使台中觀光旅遊躍升國際舞台，此次赴韓國參加總會收穫滿滿，除了爭取論壇主辦權，也參加觀光推廣活動，期望促進台中國際觀光成長，未來將與TPO更深入的交流，並與其他會員城市建立更緊密的合作關係，促進觀光資源的共享與交流，開拓更多合作機會。