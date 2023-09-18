正妹百萬網紅瑀熙（Yuci）是長期活躍於電玩領域的實況直播，近年來轉戰YT界也交出亮眼的成績單，獲得不少粉絲的支持。近日她在個人頻道上透露自己以不低的花費去「動刀」，同時也一併放上前後對比照，坦言：「非常後悔沒有提早去做。」

在社群上擁有178萬名粉絲追蹤的網紅瑀熙，近日在個人YT頻道上更新一則自己進行整形手術的術後心得，從畫面中可見，她在影片中提及自己深受眼袋以及淚溝的困擾，即便是化妝也遮蓋不住，還頻頻被認為是「睡不好」。此外，她也坦言自己其實在20歲左右就有動刀的念頭，但因為害怕，所以直到好友分享自身經歷後，才鼓起勇氣跨出第一步。

此外，瑀熙在影片中也補充除了做眼袋內開手術，還有補脂蘋果肌、雙頰和淚溝等，並錄下了包括術前準備、手術進行、術後康復等一連串的過程，指出自己僅前三天臉部浮腫及稍微疼痛，第三週後就幾乎恢復，並透露整個的費用加總需要10萬元，表示：「可能大家會覺得很貴，但是做完是這麼完美的狀態，真的只會覺得是用不貴的價格，買到一張比之前更有精神的臉。」

不過瑀熙也在影片最後向觀眾們提醒，手術還是有一定的風險，須與醫生評估完後，以自己的身體情況做第一優先考量。相關內容曝光後，在社群上引發討論，粉絲們紛紛留言表示：「瑀熙本來就是美女，真的沒必要挨刀，不過如果術後沒後遺症且會讓自己快樂點，那就當花錢買好心情好了」、「看不出差別。都一樣漂亮。」