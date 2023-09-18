衛生福利部「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾1年3次免費心理諮商服務，1個多月來已吸引台中市逾850位民眾報名；台中市衛生局9月爭取到加碼經費，預估可再提供2318人心理支持服務，18日起接受預約。

近年民眾心理健康及情緒困擾的需求不少，心理健康議題也愈發受到重視。以台中市為例，衛福部統計資料顯示台中市111年度因蓄意自我傷害死亡人率每10萬人口死亡率為14.9人，已是六都中自我傷害死亡率第2低，仍有419位民眾因此離世。台中市衛生局也指出，台中市每年接受心理及情緒相關輔導的個案大約有5000位。

為促進年輕族群心理健康，協助民眾調適心理壓力與負面情緒，衛福部推動「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，提供年輕民眾1年3次免費心理諮商心理服務，自今年8月1日起上路至今，短短1個多月台中市已有874位民眾報名，為讓更多民眾受惠，衛生局爭取經費加碼民額，預估能再提供2318人心理支持服務，18日起接受預約。

衛生局表示，依據衛福部統計，此方案男女使用比約為1：2.8，使用年齡層以24至30歲占最大宗，約有70％，經評估達轉介風險者約占30％，顯示此方案確實篩檢出許多高風險的年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，讓專業醫療團隊介入與治療。

衛生局說明，民眾可至衛生局網站的專業服務＞心理健康＞心理衛生＞相關訊息，查詢15至30歲年輕族群心理健康支持方案，並聯繫台中市各合作機構登記，經衛生局審查後，即可開始使用此項服務。

衛生局補充，台中市已設置34個服務據點提供免付費定點心理諮詢服務，設籍於台中市的市民（不限年齡）如有服務需求，均可向各區衛生所及社區心理衛生中心洽詢。另有情緒困擾者，也可撥打24小時免付費安心專線1925，將有專業諮詢人員協助解決困擾。

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