TEAM 24：00、DKB與BAE173全員大合照。（華藝娛樂提供）

因韓流音樂競賽節目《PEAK TIME》爆紅的團體TEAM 24：00、DKB與BAE173，17日在台演出，他們排除各自滿滿工作行程，特別統一於前1天大合體搭機來台北，洋洋灑灑21位同步出關，不走VIP通道以一般通關入境，展現親和力第一時間跟台灣粉絲見面。

昨演出現場，開場由文鍾業、MUZIN、BIT、YOOJUN、JUNSEO與翰潔組成舞蹈小分隊演出曲目〈BAD〉外，接著DKB火速登場演唱第一首歌〈The Real〉時，莫約10秒鐘，成員HEECHAN便直接帥氣脫去外套露出結實精壯的雙臂，讓台下粉絲瘋狂尖叫。成員YUKU更是誠意滿滿，除了用中文問候，笑稱自己是微笑天使，同時拿出小抄，邊唱周杰倫的〈告白氣球〉寵粉。

而BAE173的YOOJUN則用情話告白粉絲：「知道為什麼我沒有女朋友？因為我沒還沒有跟你告白。」YOUNGSEO則是致敬韋禮安獻唱〈如果可以〉。最後第3組登場的是TEAM 24：00，成員GON演唱八三夭〈想見你〉，也引領其他成員與粉絲一起跟著唱，締造現場最高潮。