近年教育部體育署專任運動教練約僱型計畫的推動，各縣市政府都可以進行專業教練師資的聘用，並且觀察師資的執行效率及培育人才的專業，進而讓地方縣市政府評估考量甄選正式教練缺額，雲林縣斗南高中先後聘請了3位專任教練創下全台紀錄，而斗南高中田徑隊的優異成績也展現在這次桃園分齡賽，一舉勇奪7金5銀2銅1破大會紀錄的好成績，羨煞所有人。

斗南高中原本已有陳計憲與鍾聖哲兩位田徑教練，陳教練負責徑賽部分，鍾教練負責田賽，上個月透過甄試納聘楊至傑教練進入學校，成為目前全台唯一單一學校單位聘任三位正式教練，也為國內專任運動教練聘用打了一劑強心針。

四年前，楊至傑教練離鄉背井至雲林縣加入雲林縣立斗南高中，參與了體育署的6年增聘計畫，過去四年間楊至傑積極配合雲林縣政府的政策，致力於提升學生運動的水平、並與國立虎尾科技大學進行四級銜接的運動員生涯策略，不僅在運動領域取得卓越成績，還在撐竿跳高項目中培養學生獲得亮麗的成績單，他的指導和帶領讓學生們在這一項目中表現出色，贏得了更多的讚譽。

楊至傑的正式教練甄選為他帶來了更多肯定與鼓勵，並且感謝在非六都的雲林縣政府及張麗善縣長對於體育政策的支持。他表示，這個機會將使他能夠繼續栽培雲林縣在地年輕運動員，希望能在未來的全國賽事甚至國際賽事中繼續發光發熱。他的目標是幫助這些年輕的運動員實現他們的夢想，並讓雲林田徑有更卓越的表現成就。