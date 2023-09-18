蕭煌奇（右）與魏妙如牽手合唱。（好莉嗨提供／）

蕭煌奇一如往常每年生日前後發起公益個唱，16、17日在母校台北啟明學校舉辦「天生我奇必有用」慈善音樂會，他不僅一連送上近30首生涯金曲，還邀請李吳兄弟及魏妙如擔任嘉賓，且他的經紀人更事前秘密製作親友祝福影片，連已逝的蕭爸爸也「現身」影片中，為22日迎接47歲生日的蕭煌奇提前慶生，令他感動淚崩

蕭煌奇（中）與媽媽在台上一同慶生。（好莉嗨提供）

蕭爸在世時曾錄製一段影片，片中對兒子聲聲祝福，經紀人特地將這段內容剪進生日VCR中，讓他當場落淚，哽咽說：「雖然爸爸已經離世、但這個影片好像是告訴我，爸爸現在很健康、很快樂，希望我們也都要開心。」令全場動容。

蕭煌奇此次回母校開唱別具意義，一方面代表飲水思源，另一方面也想把握機會與學弟妹音樂交流，但不為人知的是，蕭煌奇開唱前其實剛罹患感冒，原來是練團時，有位樂手不慎重感冒，結果彩排室裡幾乎每個人都「中標」，蕭煌奇一開始倖免於難，沒想到演唱前夕開始不舒服，所幸並沒有影響他表現，且蕭媽媽還親自上台為兒子慶生，氣氛溫馨。