有些人待人和善有禮，相處起來十分愉快，不過也有人強勢霸道，只要確定了目標和想法，10頭牛都拉不住他們，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖，個性固執強勢，不會輕易屈服他人。

▍生肖龍

生肖屬龍者自信有活力，野心勃勃的他們有著強烈的領導慾望，喜歡獨立決策並且堅持自身信念，一旦確定目標就會貫徹到底，不會輕易妥協，也因為這項特質，讓他們總能在生活和事業中取得卓越成就。不過也因為太過強勢，容易讓身邊的人逐漸疏遠，建議多傾聽他人意見，處理好人際關係，才能共創雙贏的局面。

▍生肖牛

生肖屬牛者個性堅毅、耐性極佳，不會輕易改變自己的想法和信念。屬牛者追求穩定及安全，所以會一步一腳印地努力工作，積累更多的財富和資源，也不會因為外部壓力而投機取巧，相反地，面對困難和挑戰的他們，更能夠堅守立場，只不過有時也會因為太過固執，招致反感，使得人際關係出現危機。

▍生肖狗

生肖屬狗者充滿忠誠和正義感，對於道德和原則十分重視，並且堅定地捍衛自己和他人的權益，無法忍受任何不公不義的事情發生。屬狗者總是站在正義的一方，不畏懼面對挑戰，只是有可能會因為太過強勢和固執己見，與人發生衝突，建議態度放軟，才能妥善處理好人際關係。