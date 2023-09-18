在這炎熱夏日迎接開學之際，「iROO小小設計學苑」也開始上課了，今年是第三年舉辦美感課程，以練一手美感為主軸，9/2舉辦第一場『儀態美感實練』，課中帶入走站坐姿學習，小一到小六不同個性的女孩們，紛紛變身為小淑女們，滿載而歸；9/9舉辦第二場美感課程『巧手彩繩編織』，運用繩子進行編織，孩子們自由挑選彩繩搭配，實際完成一件作品讓孩子充滿成就感。近幾年，台灣設計師在國際上大放異彩，包括旅美的吳季剛和旅英的詹朴，美感素養培育是近年台灣家長教育很重視的一環，iROO希望透過”iROO小小設計學苑”與”一起美學”美學計劃，放眼未來，培養更多台灣藝術美感人才，產出更多的國際知名設計師。

女裝品牌iROO舉辦小小設計學苑，希望從小培養台灣之光。（圖片來源: iROO公司提供）

2019年iROO開始舉辦美感向下扎根各類兒童課程，並於2022年成立『iROO小小設計學苑』，以培養美感能力為主軸，聚焦於國小3至6年級學員的自我探索，美感自心中萌芽。iROO呼應教育部推行偏鄉藝術美感育苗計畫，於2023年母親節啟動美感課程「一起美學」計畫踏入非山非市等偏鄉小學，讓孩子們化身小小設計師，學習用點線面描繪創意，用色彩豐富情感，並由美學老師引導，為最愛的媽媽設計，並挑選一款心目中最美的衣裳，成為送她的禮物。一起美學，從孩子心中最深層的感恩出發，逐步打開觀察的視野，體會美的多元感受。

2023美學教育計畫，共有1015名學童參與，收集了1269個媽媽和阿嬤笑容。iROO深知取之於社會，用之於社會，長期秉持這個精神，自2007年起透過商品義賣，實體活動捐款等不同的方式，支持公益領域，始終沒有停下腳步；尤其重視女性關懷，以實際行動付出，並引領會員大眾將女性的感性化為柔性的力量，希望將愛與溫暖傳遞到各個角落。當愛成為一種日常，這一份溫暖將得以延續。誠摯邀請大家繼續支持「iROO」共同把愛延續，讓溫暖無限延伸。

iROO小小設計學苑活動網址：https://www.iroo.com/iwoman/DesignProgram

iROO官網網址：https://www.iroo.com