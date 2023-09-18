台灣公益廚師協會今天到苗栗現送愛。（張宇騏提供／李京昇苗栗傳真）

義廚們專心備料。（張宇騏提供／李京昇苗栗傳真）

現場還安排泡泡達人表演。（張宇騏提供／李京昇苗栗傳真）

愛心巡迴全台灣，台灣公益廚師協會18日號召31位大廚，前往苗栗樂福康復之家，製作16道料理，讓50多位學員享用美食，並安排精彩戶外表演，場面相當溫馨。協會希望藉此拋磚引玉，讓社會大眾都能給予弱勢族群溫暖。

台灣公益廚師協會2020年由全台各縣市飯店、餐廳主廚集結成立，每年都會巡迴全台灣前往育幼院、教養院或是偏鄉部落做公益，他們運用所長烹飪美味料理，給弱勢族群品嘗，除了用料理傳遞義廚愛心，也經常捐助善款，呼籲社會大眾發揮愛心。

公益廚師協會理事長張宇騏表示，協會成員有8成以上都是飯店主廚、餐飲店老闆，3年半前大家有志一同，希望盡己之力，用自己的專長回饋社會，因此發起北、中、南各地區廚師共同成立協會投入愛心公益。

協會投入公益以來，已經在台灣各縣市巡迴將近100場，今天協會31位義廚特別前往苗栗縣頭份市樂福康復之家，眾人早上7點多開始備料、煮菜，烹飪出16道精緻美味的閩南料理，並在戶外安排泡泡達人表演。

張宇騏說，這次除了義廚到場烹飪佳餚，也在12日帶領機構學員，學習製作手工餅乾，希望讓他們也能學會一技之長，能夠看到院區長輩開心、滿足的樣子，讓所有義廚都覺得參與活動非常值得。