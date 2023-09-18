新北市三重區二重國小「童心圖書館」揭牌，畢業校友、先嗇宮董事長李乾龍號召善心人士，出錢出力。（蔡亞樺攝）

新北市三重區二重國小在2022年舉辦120週年校慶時，決定在校內增設一間圖書館以紀念雙甲子校慶，在二重國小畢業校友、先嗇宮董事長李乾龍的拋磚引玉下，成功募集百萬用以建設面向低年級學生的「童心圖書館」，在今(18)日舉辦揭牌儀式；李乾龍表示，盼後續校方能年年更新藏書，讓學子得以透過閱讀增進寫作能力。

二重國小表示，童心圖書館的落成，要感謝籌備會主委李乾龍、 地方仕紳大力支持與慷慨解囊，圖書室取名「童心」，不只希望二重的孩子們能永遠保持一顆赤子之心，另取諧音「同心」則有同心協力，校友與全校師生共同努力，成就美好夢想的意思。

二重國小校長吳正雄表示，「童心圖書館」的捐贈，是二重國小120周年校慶的獻禮，當初的募資金額是規畫100萬元，其中李乾龍捐贈50萬元，其餘再邀集地方善心人士捐贈，民代也協助硬體建設，最終才終於完成，也規畫每年都可以舉辦募書活動，讓圖書館的藏書年年都可以更新。

李乾龍表示，二重國小是三重建校時間最長的學校，校史長達120年，去年則適逢雙甲子校慶，因此捐贈50萬元當作校方的購書資金，後續希望校方可以繼續充實圖書館的藏書量，讓書架都可以填滿書籍，且每學年都可以有書可以更換。

他說，自己過去在改制前曾任三重市長時，任內大力推動閱讀風氣，任內將三重的圖書館藏書從6萬冊增加到60萬冊，圖書館的使用人次也成長到百萬，閱讀很重要，對寫作有很大的幫助，希望透過此次的捐贈，可以使學生更親近書籍，進而增進寫作能力。