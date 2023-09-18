日本三重縣的「長島溫泉樂園」今天中午時疑似因為落雷導致園區停電，所有遊樂設施緊急停止，同時造成載有23名遊客的雲霄飛車車廂一度停在高處的軌道，所幸無人受傷。

日本放送協會（NHK）、名古屋電視台報導，位於三重縣桑名市的長島溫泉樂園今天上午11時50分左右，園區內所有的遊樂設施均緊急停止。經營長島溫泉樂園的公司說明，疑似是因為遊樂園附近的落雷引發停電。

而遊樂園內的大型雲霄飛車「鋼鐵巨龍2000」也受到停電影響，導致載有23名遊客的車廂停在高度約100公尺、接近雲霄飛車軌道最高處的地方約10分鐘。

長島溫泉樂園約在停電5分鐘後恢復電力，並確認安全無虞後重啟遊樂設施。一度停在軌道上的「鋼鐵巨龍2000」的車廂也順利回到月台，上面的遊客並未受傷。

當地氣象單位指出，今天東海地區受到上空的寒氣、濕潤空氣等影響，大氣狀態因而不穩定，桑名市也接獲「打雷注意報」。