聯合國人權調查員表示，自去年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯的人權狀況嚴重惡化，任何異見者、反對者都遭到強力鎮壓，籲予以糾正。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Sergeyevich Peskov)表示，他暫時無法發表評論，因為他尚未看到該篇報告。

路透社報導，聯合國員調查員卡扎羅娃(Mariana Katzarova)報告稱，俄羅斯當局對反對戰爭者，以及戰爭批評者都進行了大規模任意逮捕，那些被拘留的言論犯面臨的是可怕的酷刑和虐待，甚至面臨死亡的風險。

這是成立16 年的聯合國人權理事會 (HRC)， 首次受審查「五大常任理事國」(P5)的人權狀況，聯合國大會在去年4月，提出第ES-11/3號決議的草案，暫時凍結俄羅斯人權理事會會員的權力，之後俄羅斯主動退出人權理事會。

莫斯科在退出人權理事會之前，面對各種批評都表示「這些說法毫無根據」，並否認他們有針對烏克蘭平民發動的大屠殺，堅稱在烏克蘭的「特別軍事行動」，是為了摧毀當地的納粹思想，必須要去軍事化。之後料軍事基礎設施。

報告在結論中表示：「俄羅斯國會最近的各種立法，都刻意用來限制民間社會中那些反戰立場的人，也在限縮公民團體與維權運動者的發揮空間。這些以國家安全為理由的法律，在執行手段往往是暴力的，導致對民間社會組織的系統性鎮壓，封鎖了公民空間和獨立媒體的發聲。」

卡扎羅娃是一名來自保加利亞的前記者，曾在兩次車臣戰爭期間，為國際特赦組織進行調查，她也提到俄羅斯試圖阻撓她的調查。