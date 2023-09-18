王彩樺參與《阿叔》演出。（華視提供）

華視、東森超視首度合作、共同出品，全新年度8點檔大戲《阿叔》，即將於10月11日首播，該劇由資深電視人郭建宏擔任總製作，演員陣容堅強，被喻為「台灣陳浩南」的王識賢與8點檔女神韓瑜，繼《意難忘》無緣配對過後，暌違10年再續前緣，多年沒拍戲為此劇再復出的黃西田則直呼可惜，「因為劇組怕我太累，所以我的戲份比較少」，他意猶未盡向導演喊話希望戲份可以再多一點。

劇中飾演小鎮智囊庫的黃西田，與許多新生代演員互動，他稱讚現在年輕人都好可愛、很棒，會請教他台語該如何講，他也會鼓勵對方不要怕講錯，有時講錯反而「笑」果比較好，若真的講不對，他會協助教學。

近期戲劇、節目滿檔的王彩樺，認為自己在《阿叔》是本色演出，「喜歡打抱不平，愛管老公和小孩，為了朋友也是兩肋插刀」。韓瑜則挑戰與以往不一樣的角色，她說內容會非常有趣，請大家拭目以待。林玟誼也說《阿叔》可以看到許多家庭的縮影，有親情和愛情，可以令人又哭又笑。