國民黨總統參選人侯友宜訪美來到華府，「美京中華會館」美東時間17日晚間舉辦僑宴為侯造勢。侯友宜當席演講時愈說愈激昂，將國父孫中山《三民主義》學說的「民族、民權、民生」，說成美國故總統林肯著名的蓋茲堡演說的「民有、民治、民享」，引發綠營揶揄侯「空洞不足」。但國民黨前台北市議員羅智強對次則直批，憲法第一條就說中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國，民進黨有閱讀障礙嗎？

根據《自由時報》報導，這場大華府挺侯造勢僑宴席開40桌、約400人，美方除了AIT美國在台協會主席羅森柏格，還有馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）、副州長米勒（Aruna Miller）、州參議員林力圖（Clarence Lam）等。

侯友宜在致詞尾聲愈說愈激昂，他語調鏗鏘表示，「民有、民治、民享是國父孫中山最重要的思想與信念......。」

報導指出，其實孫中山的三民主義應是「民族、民權、民生」，至於「民有、民治、民享」則是林肯著名的蓋茲堡演說。在場的羅森柏格似乎未發異狀。藍營黨魁朱立倫2015年孫中山150周年誕辰紀念日出席華府僑宴致詞時，也曾「把林肯當中山」，事後還被前國民黨主席洪秀柱吐槽。

根據《放言》報導，民進黨國際部主任趙怡翔表示，這再度彰顯侯友宜在這趟訪美行程上準備的不足，也對國家相關事務不太清楚，所以常常失言、講錯話，希望侯可以更精確、更實際向國際友人介紹切切實實的政策立場。民進黨發言人張志豪則揶揄，這次訪美凸顯侯的空洞和不足。

「侯友宜引的是中華民國憲法第一條，民進黨是在酸什麼？」羅智強今(18日)在臉書發文直批，民進黨是被台獨金孫洗腦？還是陳吉仲進口的巴西過期蛋吃太多，產生了憲法閱讀障礙，所以看不懂中華民國憲法第一條（中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國）？