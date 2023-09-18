農業部長陳吉仲昨（17）日驚傳辭職獲准，不過行政院直到4小時後才澄清陳吉仲被慰留。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘列出農業部說謊時間線，表示其實他不希望陳吉仲辭職，而是出面說明農業部為何要說謊，「為什麼三天前一顆過期巴西雞蛋都沒有，三天後就變成5402萬顆？」，感嘆「在混蛋的多重宇宙之內，人人都是受害者」。

Lin bay 好 油指出，農業部12日宣傳所有巴西進口雞蛋都在有效期限內，陳吉仲卻在15日記者會說5402萬顆的巴西蛋過期要報廢。（翻攝自農業部臉書）

「Lin bay 好 油」在臉書粉專發文說明，一大堆民眾買到變質臭蛋，到了挺政府的人口中就變成了藍白粉的不實污衊，農業部在12日做了一張宣傳圖，說明所有巴西進口雞蛋都在有效期限內，沒有過期，結果三天後陳吉仲在15日開記者會，變成了有5402萬顆的巴西蛋過期要報廢。林裕紘質疑，「請問這5402萬顆是這三天內過期的嗎？5402萬顆將近165條40呎海運櫃的數量，有可能剛好是在五月的時候同時三天到港，放到這三天過期嗎？」

Lin bay 好 油分析，農業部的蛋蛋多重宇宙已變成了混蛋的多重宇宙。（翻攝自Lin bay 好 油臉書）

「Lin bay 好 油」指出，大眾在意的是進口蛋有沒有洗進台灣通路當成台灣蛋賣，甚至是冷藏轉常溫之後可能變質的雞蛋造成了多少影響，農業部卻專說一般有常識的人都無法接受的事實；桃園仲毅拿了近190萬顆進口雞蛋，其中143萬顆進入傳統通路、剩下的標示為台灣蛋液或台灣產滷蛋，進口雞蛋洗產地當台灣蛋賣，南霸天的屏東信興負責人涂萬財出國，拿的大量進口蛋沒人能說明，「難道只有仲毅跟信興搞鬼，其他蛋商都非常安分守己，剛好就是這兩個嗎？」

「Lin bay 好 油」感嘆，太多問題需要陳吉仲出面解釋，「我當然不希望陳部長辭職，陳部長應該留著告訴大家為什麼農業部要說謊？為什麼三天前一顆過期巴西雞蛋都沒有，三天後就變成5402萬顆？這一切都需要陳部長站出來說明。在混蛋的多重宇宙之內，人人都是受害者」。