「來宜杯」租借系統操作頁面。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「來宜杯」租借系統操作頁面。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣首創「來宜杯」循環杯租借系統，今（18日）舉辦「來宜杯」啟用儀式，民眾只要上網頁登錄註冊資料就可免費租借，不僅可響應環保，在縣內逾400家連鎖飲料店、便利商店等店消費，還可節省至少5元以上。環保局長許嘉琦表示，除了宣導自備環保杯外，並推動循環杯免費借用，以精進縣內源頭減量作為。

炎熱的夏天來一杯沁涼的飲料是許多國人的日常，但國人每年若耗用約40億個一次性飲料杯，恐會製造大約4萬8千噸垃圾！為減少一次性廢棄物產生，宜蘭縣自行開發循環杯租借系統，讓民眾可隨時上網登錄註冊資料並通過手機驗證，就可至羅東林業文化園區免費租借循環杯，園區租借、園區還；目前提供500個杯子讓民眾租借。

環保局說明，宜蘭縣循環杯以「來宜杯」命名，為「來一杯」的諧音，希望縣民在暢飲開懷的同時也能響應環保，減少使用一次性用品，透過自備環保杯、循環杯等綠色生活實踐，達到垃圾減量目的。

另環保局感謝農業部林業及自然保育署宜蘭分署羅東林業文化園區成為宜蘭第一個「來宜杯」推動合作單位，環保局長許嘉琦也呼籲，有更多業者或固定站點可加入循環杯推動合作行列，善盡企業社會責任，讓民眾可隨時「來宜杯」，綠色消費、友善環境、致力環境保護，共同落實全民綠生活，守護蘭陽美麗永續環境家園。

許嘉琦表示，近年來在政府與縣民共同努力下，垃圾分類、資源回收成效顯著，已連續7年榮獲環保署頒發最高榮譽金質獎及特優獎，今年持續加強源頭減量行動，除宣導民眾自備環保杯外，推動宜蘭縣循環杯免費借用，以期帶動縣民減少一次性用品使用量，達到有效資源循環使用，精進宜蘭縣源頭減量作為。