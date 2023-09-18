嘉義縣衛生局今天擴大稽查市售蛋品店家。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣衛生局今天擴大稽查，市售蛋品店家自清，標示是國產蛋。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

進口蛋食安疑慮持續延燒，嘉義市政府13日起即稽查蛋流向，嘉義縣政府則到今天擴大稽查67家通路150件蛋品都符合規定，縣衛生局強調，平常就有稽查倉儲、食品工廠的蛋品質，為食安把關，今天是配合衛福部擴大稽查賣給消費者的零售通路。

嘉義縣政府衛生局表示，因應巴西進口蛋品涉及食安疑慮，衛生局18日擴大稽查各市售蛋品通路業者，共稽查67家計150件蛋品，皆符合規定，衛生局將加強稽查至今年底，持續保障民眾食安。

嘉縣府衛生局指出，農業部進口雞蛋引發爭議，今天結合衛福部食藥署前往各大賣場、超市、超商及市場等販售場所擴大稽查，加強查核蛋品來源及標示，是否逾期、變質或標示違規等情形。

嘉縣府衛生局表示，針對蛋品的食品安全啟動稽查專案，除稽查來源，也進一步檢視生鮮蛋品的外殼是否完整、破裂、汙垢黏附等，還有雞蛋有無變質、腐敗發霉、異味及標示，並加強抽檢生鮮雞蛋動物用藥殘留檢測，維護消費者食安。