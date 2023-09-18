中秋月圓，十分關注公眾議題的美女主播劉方慈特地南下擔任送愛大使，平時默默行善不為人知的她除了捐贈現金12萬之外，這次特地親赴台南關懷這些失依、失能、失智的孤老，並將串聯各界熱心人士募得的善款及物資全數捐給華山基金會台南A區的獨居老人們使用，也藉此引玉之磚盼望更多人能發揮愛心、照護孤老。

美女主播劉方慈特地南下擔任送愛大使，除了捐贈現金12萬之外，還親赴台南關懷這些失依、失能、失智的孤老，並將串聯各界熱心人士募得的善款及物資全數捐給華山基金會台南A區的獨居老人們使用。(戴志揚翻攝)

因為聽說當天正巧是活動現場的阿公、阿嬤的生日，貼心的劉方慈還特地準備柚子造型的蛋糕為長輩們慶生，許久沒有和這麼多人一起過生日，老人家們非常開心的品嘗著好吃的蛋糕。這次能面對面的看到平常電視裡面報新聞的漂亮主播小姐，90歲的林奶奶十分期待！林奶奶說看到劉方慈看起來就像孫女一樣的感覺，所以親手製作了一個小盆栽要送給她，希望她能和愛心小樹一起平安成長，未來也能更加茁壯。

貼心的劉方慈還特地準備柚子造型的蛋糕為長輩們慶生。(戴志揚翻攝)

90歲的林奶奶說看到劉方慈看起來就像孫女一樣的感覺，所以親手製作了一個小盆栽要送給她，希望她能和愛心小樹一起平安成長。(戴志揚翻攝)

這次的送愛活動讓劉方慈感觸良多，她感言：「如果沒有熱心的友人告訴我這些的善心善行，我不會有機會牽起這份善緣，為這些可愛的長者付出一些綿薄之力，但是要更謝謝華山基金會，因為有他們，更多更多在不同角落的老人家才會被注意、被關懷、被照顧，所以今天能有機會參與這個活動，我真的很幸福！也希望藉由這次的活動，能讓社會上更多的人能注意到這些需要被守護的長者們，為他們發聲、讓他們收到更多的愛和關心。」

本次活動由「靈界翻譯官」之稱的退休台南地檢署書記官—潘敏捷師姐一手牽成，身為黑面三媽代言人的她長期遵循黑面三媽開示行善積德、造福地方，這次偕同台南李啟維市議員及議會同仁，匯聚社會善眾的善心及力量，募集善款共13萬6千元及2公斤裝白米2,520包，再加上主播劉方慈更是慷慨捐助現金12萬，也盼望在她拋磚引玉之下能讓更多熱心民眾加入「愛老人」行列，照顧更多在地孤老。

華山基金會秉持在地服務，於台澎金馬設立近400個愛心天使站，免費提供失依、失能、失智等三失老人服務，以「鄉親助鄉親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。2023年「幫助一個站，守護100位孤老」常年認助計劃，期盼各界響應，每月1250元，一年15000元，邀請您一起加入愛老人行列，幫助弱勢長輩，讓溫暖持續。愛心專線：（06）252-0940