中山工商多媒體技術科學生，拍攝微電影作品「不說」強調「旁觀者的不作為等同支持霸凌行為」，從多達455件參賽作品中脫穎而出，勇奪教育部第六屆「我的未來我作主─校園防制毒品暨霸凌微電影競賽」防制霸凌主題金牌獎，蟬聯二連霸，教育部長潘文忠親自頒發獎狀與15萬元獎金表揚。

負責導演兼剪輯的許庭婕同學表示，比賽前劇本就被指導老師退了15次，滿滿挫折感，但從未想要放棄，認為反毒反霸凌是值得努力呈現的題材，因此咬緊牙關硬撐下去，獲獎那一刻心情激動到落淚，壓力也同時釋放開來，感謝團隊半年來的合作與師長們的協助與鼓勵。

中山工商校長林昭億說，教育部鼓勵學生以自主、活潑與生動的正面態度，拍攝「我的未來我作主」微電影，學生成為最佳的反毒、反霸凌代言人，學校去年榮獲第五屆「防制霸凌」主題金牌，今年尋求連霸成功，指導老師鄧正樸的用心與多媒體技術科主任廖財義、教官方冠強功不可沒。

林昭億指出，今年金牌獎主題為「不說」，全劇組人員包括媒體三年級智班何家榛 (製片編劇)、許庭婕(導演兼剪輯)、徐慶慧(場景及主演員)、許昕妤(攝影)、陳永婕(美術及主演員)、陳亭允(打板及場記)、楊聖安(燈光及英文翻譯)、楊心彤(收音及主演員)、楊承翰(攝影及攝助)，媒體二年智班洪悅慈(場務)。演員有媒體三智吳旻晅、資處三甲邱中佑、陳柏諺共同參與。

得獎作品製片編劇何家榛表示，劇本大綱主要描寫校園常見的漠視霸凌行為，剛開始對設備和拍攝流程不熟悉，手忙腳亂也笑料百出，經一步步摸索才漸入佳境，透過參與比賽結交志同道合朋友，也學習到意見相左時如何理性溝通，同時認知團隊精神的重要性，這是比獲獎更珍貴的經驗。

作品「不說」能獲評審青睞奪金，主要是影片非常切合目前校園真實情境，場景與美術安排用心，故事性不落俗套且具創意，拋出議題以一個開放式結果作為結束，留給觀眾想像空間與自我提問，是很具觀賞性的宣導作品。