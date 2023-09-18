高雄市17日新增登革熱本土個案14例，累計309例，左營區青雲宮市集周邊（新上、新中、新下里）經過市府防疫團隊進行環境整頓、生物防治滅蚊作業及民眾配合「巡、倒、清、刷」持續維護環境整潔，已逾4週未再有登革熱確診個案，即日起解除管制。

17日新增個案感染源可能為台南者共3例，分別為三民區2例及茄萣區1例；社區群聚衍生計有10例，分別為苓雅區3例、左營區、鼓山區各2例、鳳山區、三民區、鹽埕區各1例；另有1例單點新增個案為三民區。防疫團隊均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處新臺幣1萬5000元罰鍰。

防疫團隊今日進行高風險社區環境巡檢，仍然查獲6個積水容器已孳生病媒蚊孑孓，孳生源樣態包含金爐、造景池、垃圾桶、燭台、花器等，防疫人員現場已開單告發並清除。衛生局進一步表示，登革熱病媒蚊只需要0.5公分的積水就能夠孳生，緊急防治後應持續維持環境整潔且切勿再有積水，進而有效降低病媒蚊密度，才能遏止登革熱疫情持續擴散。

衛生局提醒市民，目前社區內有第一型及第二型登革病毒流行，請65歲以上長者、具有慢性病史(糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等)或曾經感染登革熱的市民提高警覺，若出現發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，請儘速前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所就醫，登革熱重症若未及時就醫，死亡率可達50%，切勿輕忽。