前民進黨立委謝欣霓。（資料照片）

對於農業部長陳吉仲昨晚傳出請辭獲慰留，前民進黨立委謝欣霓在臉書直言，「在球場上，球員已經嚴重受傷了，前教練還堅持要他打完比賽。是打算輸球嗎？」

進口蛋爭議延燒，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，昨（17）日晚間傳出農業部長陳吉仲已請辭獲准。

不過，行政院發言人林子倫昨晚回應表示，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，陳吉仲確曾因此以口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。

林子倫轉述，陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無外界所稱今日「請辭獲准」的狀況，相關報導有誤，應予澄清。

對此，前民進黨立委謝欣霓在臉書直言，「在球場上，球員已經嚴重受傷了，前教練還堅持要他打完比賽。是打算輸球嗎？」