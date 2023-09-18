台南市傳統工藝「竹籐編」保存者盧靖枝於本月11日辭世，享壽79歲。文化部長史哲聞訊表達哀悼與不捨並表示，「竹籐編」是台灣特有的無形文化資產，盧靖枝長年致力「竹籐編」的教學、傳承與推廣，為台灣傳統工藝保存，奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

盧靖枝1945年出生，自幼即生長於南台灣竹藝產業重鎮關廟，傳承家族竹編產業，其竹籐編和竹編作品細膩精緻，造型種類繁多，蘊含眾多民俗意象圖案，作品兼具藝術性與實用性。1998年獲台灣省首屆特殊優良文化藝術獎，1999年獲台灣省政府民俗藝術特別貢獻獎，2010年經台南市政府登錄認定為「竹籐編」保存者（原登錄「盧靖枝竹編工藝」）。

日治時期至1960年代，關廟幾乎家家戶戶，普遍皆為「竹編」的「家庭工廠」。盧靖枝自小即從事竹編生產，雖未受過任何藝術創作課程，卻能自我挑戰不同竹編技法，創作出不同的花樣圖案。1970年代關廟的竹編產業沒落，盧靖枝的竹籐編作品因應時代轉型為「精緻化」的創作風格，於國內、外各地參展，屢屢獲獎。